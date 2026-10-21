குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல்: கச்சிராபாளையம் அருகே பரபரப்பு
குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல்: கச்சிராபாளையம் அருகே பரபரப்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 04:42 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:40 PM
கச்சிராயபாளையம்: பரிகம் கிராமத்தில் முறையாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யாத ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கச்சிராயபாளையம் அடுத்த பரிகம் கிராமம், புதுகாலனி பகுதியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். அங்கு கடந்த 5 மாதங்களுக்கும் மேலாக முறையாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படவில்லை.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஒன்றிய அலுவலகங்களில் பல முறை புகார் தெரிவித்தும் மனு அளித்தும் பயனில்லை.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் நேற்று காலை 7:15 மணிக்கு பரிகம் – எடுத்தவாய்நத்தம் சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கச்சிராயபாளையம் போலீசார் பொதுமக்களிடம் சமாதானம் கூறி குடிநீர் பிரச்னைக்கு விரைவில் தீர்வு காண்பதாக உறுதியளித்தனர்.
தொடர்ந்து காலை 8:00 மணி அளவில் அங்கிருந்து பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.