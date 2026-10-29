விபத்தில் தி.மு.க., செயலர் பலி காரை நொறுக்கிய கிராம மக்கள்
விபத்தில் தி.மு.க., செயலர் பலி காரை நொறுக்கிய கிராம மக்கள்
ADDED : அக் 29, 2026 03:49 AM
திருக்கோவிலுார்: காதல் திருமணம் தொடர்பான மோதலில், பெண்ணின் சகோதரர், காரை வேகமாக எடுத்தபோது, காரில் சிக்கி, தி.மு.க., கிளை செயலர் ராஜேஷ் உயிரிழந்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், ஜி.அரியூரை சேர்ந்த மணிராஜ், 24, காடியார் கிராமத்தை சேர்ந்த, 20 வயது பெண்ணை காதலித்தார். பெண்ணின் பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், அக்., 24ம் தேதி, பெண்ணை அழைத்து வந்த மணிராஜ், கோவிலில் திருமணம் செய்து கொண்டார்.
ஆத்திரமடைந்த பெண் வீட்டார், நேற்று முன் தினம், ஜி.அரியூரில் உள்ள மணிராஜ் வீட்டிற்கு சென்று தகராறு செய்து, வீட்டில் இருந்த பொருட்களை சேதப்படுத்தினர். பெண்ணின் சகோதரர் சத்தியமூர்த்தி , தன் நண்பர்கள் 3 பேருடன், நேற்று மாலை, மணிராஜ் வீட்டிற்கு சென்று தகராறு செய்தார் .
அப்போது, கிராம மக்கள் கூடியதால், சத்தியமூர்த்தி தன் நண் பர்களுடன் காரில் ஏறி அங்கிருந்து வேகமாக காரை எடுத்தார். அப்போது, அந்த வழியாக பைக்கில் சென்ற தி.மு.க., கிளை செயலர் ராஜேஷ் மீது கார் மோதியதில், அவர் இறந்தார். ஆத்திரமடைந்த கிராமத்தினர், காரை அடித்து நொறுக்கினர். சத்தியமூர்த்தி மற்றும் நண்பர்களை சரமாரியாக தாக்கினர்.