விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் நிர்வாகிகள் கூட்டம்

UPDATED : அக் 31, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:06 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது.
தியாகதுருகம் மாரியம்மன் கோவில் வளாகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் மாவட்ட செயலாளர் பிரேம்குமார் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட பொருளாளர் சிவராஜ், மாவட்ட மாத்ரு சக்தி அமைப்பாளர் மங்கலம், இணை அமைப்பாளர் ஜெயந்தி லோகநாதன், மாநில சமுதாய நல்லிணக்க இணை அமைப்பாளர் தியாகராஜன் முன்னிலை வகித்தனர்.
கோட்ட அமைப்பு செயலாளர் மீனாட்சிசுந்தரம் வரவேற்றார். வட, தென் தமிழக அமைப்பு செயலாளர் பாலாஜி, மாநில சேவா இணை அமைப்பாளர் சிவானந்தம், மாநில துறவிகள் ஒருங்கிணைப்பு இணை அமைப்பாளர் அம்மணி அம்மன் ரமேஷ் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் வரும் 13, 14, 15 ஆகிய நாட்களில் 10 ஒன்றியம், 70 கிராமங்களில் வேல் பூஜை நடத்த வேண்டும். நாளை 2ம் தேதி கிராம கோவில் பூஜாரிகளுக்கான கோரிக்கைகளை கலெக்டரிடம் மனுவாக அளிக்க வேண்டும்.
வரும் 22 முதல் டிசம்பர் 6ம் தேதி வரை புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை நடத்த வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
பஜ்ரங்தள் மாவட்ட அமைப்பாளர் பால்ராஜ், துர்கா வாஹினி மாவட்ட அமைப்பாளர் தேவி உள்ளிட்ட மாவட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். மாவட்ட இணைச் செயலாளர் வேலு நன்றி கூறினார்.