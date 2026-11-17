UPDATED : நவ 16, 2026 04:50 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:46 PM
கள்ளக்குறிச்சி: மண்டகப்பாடி கிராமத்தில் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் வேல் யாத்திரை, கோ பூஜை நடந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில், திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டி ரிஷிவந்தியம் ஒன்றியம் மண்டகப்பாடி கிராமத்தில் வேல் யாத்திரை, கோ பூஜை நடத்தப்பட்டது.
மாவட்ட செயலாளர் பிரேம்குமார் தலைமை தாங்கினார். பொருளாளர் சிவராஜ், இணை செயலாளர் வேலு முன்னிலை வகித்தனர். கோட்ட அமைப்புச் செயலாளர் மீனாட்சிசுந்தரம் வரவேற்றார். மாநில துறவிகள் ஒருங்கிணைப்பு பிரிவு அம்மணிஅம்மன், ரமேஷ் ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்று, பூஜைகளை நடத்தினார். இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட மாத்ரு சக்தி அமைப்பாளர் மங்கலம், இணை அமைப்பாளர் ஜெயந்தி, துர்கா வாகினி அமைப்பாளர் தேவி, ஒன்றிய துணை தலைவர் புஷ்பா, இணை செயலாளர் மலர், கிளை பொறுப்பாளர்கள் உமா, ஷீலா, பால்ராஜ், சுதாகர் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் ஒன்றிய செயலாளர் வேடியப்பன் நன்றி கூறினார். இதேபோல், மாவட்டத்தில் 42 இடங்களில், விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் வேல் யாத்திரை, கோ பூஜைகள் நடந்தன.