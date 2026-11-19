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உளுந்துார்பேட்டையில் வரும் 21, 22 , 29 தேதிகளில் வாக்காளர் சிறப்பு முகாம்
உளுந்துார்பேட்டையில் வரும் 21, 22 , 29 தேதிகளில் வாக்காளர் சிறப்பு முகாம்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:10 PM
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உளுந்துார்பேட்டை.: உளுந்துார்பேட்டை தொகுதியில் வரும் 21, 22, 29 மற்றும் டிசம்பர் 5ம் தேதிகளில் நடக்கும் வாக்காளர் சிறப்பு முகாமை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு தாசில்தார் பரந்தாமன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
உளுந்துார்பேட்டை தாசில்தார் பரந்தாமன் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பு:
உளுந்துார்பேட்டை தொகுதியில் 197 ஓட்டுச்சாவடி அமைவிடங்களில் 375 ஓட்டுச் சாவடி உள்ளது
இந்த ஓட்டுச் சாவடி மையங்களுக்கு உட்பட்ட பொதுமக்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், முகவரி மாற்றம் மற்றும் இதர திருத்தங்கள் தொடர்பாக மனுக்கள் அளிப்பதற்கான சிறப்பு முகாம் வரும் 21, 22. 29ம் தேதி மற்றும் டிசம்பர் 5ம் தேதி ஆகிய 4 நாட்கள் சிறப்பு முகாம்கள் நடக்கிறது.
எனவே பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.