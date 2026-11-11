என்.எம்.எம்.எஸ்., செயலி செயல் படாததால் விபிஜி ராம்ஜி திட்ட பணியாளர்கள் அதிருப்தி
என்.எம்.எம்.எஸ்., செயலி செயல் படாததால் விபிஜி ராம்ஜி திட்ட பணியாளர்கள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 10, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:25 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் என்.எம்.எம்.எஸ்., செயலி பணிபுரியாததால் விபிஜி ராம்ஜி திட்ட பணியாளர்கள் அதிருப்தியடைந்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 412 ஊராட்சிகளிலும் விபிஜி ராம்ஜி திட்டத்தின் கீழ் பொதுமக்களுக்கு வேலை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு வாரமும் குறிப்பிட்ட சில வார்டுகளை சேர்ந்த மக்களுக்கு, சுழற்சி முறையில் பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். தினமும் பணிக்கு வரும் பொதுமக்களின் வருகையை என்.எம்.எம்.எஸ்., என்ற செயலி மூலமாக பணி நடைபெறும் இடத்தில் இருந்து புகைப்படம் எடுத்து ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
கடந்த 7ம் தேதி என்.எம்.எம்.எஸ்., செயலியில் புதிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. இதனால், 7ம் தேதி பணிக்கு வந்த நபர்களின் வருகைப்பதிவை சமர்ப்பிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, பணிக்கு வந்த பொதுமக்கள் வீட்டிற்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டனர். தொடர்ந்து, நேற்றும் செயலி செயல்படாததால் பணிக்கு வந்த மக்களை வீட்டிற்கு செல்லுமாறு ஊராட்சி செயலாளர்கள், மண்டல துணை பி.டி.ஓ.,க்கள் அறிவுறுத்தினர். இதனால், அதிருப்தியடைந்த பொதுமக்கள் ஏமாற்றத்துடன் வீடு திரும்பினர். ஒரு சில கிராமங்களில் மட்டும் பொதுமக்கள், அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.