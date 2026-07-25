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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பிற்கு ரூ.181.63 கோடியில் பணிகள்... தீவிரம்:14,079 குடியிருப்புகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு

கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பிற்கு ரூ.181.63 கோடியில் பணிகள்... தீவிரம்:14,079 குடியிருப்புகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு

கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பிற்கு ரூ.181.63 கோடியில் பணிகள்... தீவிரம்:14,079 குடியிருப்புகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு

UPDATED : ஜூலை 25, 2026 05:28 AM

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:27 AM

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UPDATED : ஜூலை 25, 2026 05:28 AM ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:27 AM

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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பு செய்து வெளியேற்ற ரூ. 181.63 கோடி மதிப்பில்பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் 21 வார்டுகள் உள்ளன. 15.87 சதுர கி.மீ., பரப்பளவு கொண்ட நகராட்சியில்,18 ஆயிரத்து 490 குடியிருப்புகளும், அதில் 57 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். தற்போது மாவட்ட தலைநகரமாக இருப்பதால் நகரம் விரிவாக்கம் அடைவதுடன் ஹோட்டல்கள், கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளன.

நகரில் உருவாகும் கழிவு நீரை முறையாக வெளியேற்றும் வகையில் போதிய கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லை. இதனால் மழைக்காலங்களில் சாலைகளில் கழிவு நீர் வழிந்தோடும் அவலம் உள்ளது. குடியிருப்புகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், தியாகதுருகம் சாலையோரம் உள்ள கால்வாய் வழியாகச் சென்று கோமுகி ஆற்றில் கலக்கிறது. அதேபோல் வ.உ.சி., நகர், ராஜா நகர், எம்.ஜி.ஆர். நகர், கேசவலு நகர் உள்ளிட்ட பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் சித்தேரியில் கலக்கிறது. எம்.ஆர்.என்., நகர் உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கழிவு நீர் தென்கீரனுார் ஏரிக்கு சென்று தேங்குகிறது.

மழை காலங்களில் ஆறு, ஏரிகளில் கழிவு நீருடன் கலந்து செல்லும் தண்ணீரால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இதனையொட்டி கழிவு நீரை சுத்தகரிப்பு செய்து வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

தொடர்ந்து கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பு செய்து வெளியேற்றும் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகளுக்கு 181.63 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அதில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை செயல்படுத்த ரூ.153.86 கோடி, 10 ஆண்டுகள் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.20.93 கோடி, கழிவு நீர் சேகரமாகும் அமைப்புகளை 5 ஆண்டுகள் பராமரிக்க ரூ.6.84 கோடி என நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு நகராட்சி சேர்மன் சுப்ராயலு தலைமையில், பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் மேற்கொள்வது தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் துவங்கியது.

தற்போது குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் பள்ளம் தோண்டப்பட்டு 'பைப் லைன்' புதைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

நகராட்சியில் மொத்தம் 119 கி.மீ., நீளத்திற்கு பாதாள சாக்கடை திட்ட பைப் லைன் புதைக்கப்பட உள்ளது. மேலும் தெருக்களில் 30 அடி தொலைவுக்கு ஒரு 'மேன்ஹோல்' வீதம் மொத்தமாக 4,170 'மேன்ஹோல்கள்' அமைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் எங்கு அடைப்பு ஏற்பட்டாலும், நவீன இயந்திரம் மூலம் உடனடியாக சரிசெய்ய முடியும்.

அனைத்து வீடுகளின் முன்பும் காய்கறி கழிவுகள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தனியாக பிரித்து, கழிவு நீர் மட்டும் பைப் லைன் வழியாக செல்லும் வகையில் இன்ஸ்பெக்ஷன் சாம்பர் அமைக்கப்படுகிறது. முதற்கட்டமாக 14 ஆயிரத்து 79 குடியிருப்புகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவை வரும் காலங்களில் அதிகரிக்கும்.

இதற்கிடையே கோமுகி ஆற்று பாலம் அருகே உள்ள பழைய குப்பை கிடங்கு பகுதியில் 'பம்பிங் ஸ்டேஷன்கள்' மற்றும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கான கட்டுமான பணிகளும் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இப்பணிகள் 36 மாதங்களில் முடிக்க ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.



நகராட்சி பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரினை பாதாள சாக்கடை திட்ட பைப் லைன் மூலம் கொண்டு சென்று சுத்திகரிப்பு செய்து கோமுகி ஆற்றில் வெளியேற்றப்பட உள்ளது. இத்திட்டப் பணிகள் முழுமையாக முடிந்து, செயல்படுத்துவதின் மூலம் நகராட்சி பகுதியில் சுகாதாரம் மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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