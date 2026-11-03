சங்கராபுரத்தில் நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழா

UPDATED : நவ 02, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:47 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் ரோட்டரி கிளப் சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
சங்கராபுரம் ரோட்டரி கிளப் மாவட்ட ஆளுனர் வருகை விழாவை முன்னிட்டு நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, ரோட்டரி தலைவர் துரை தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் ஸ்டாலின் வரவேற்றார். ரோட்டரி துணை ஆளுனர் சுதாகரன் வரவேற்றார்.
விழாவில், சிறப்பு விருந்தினர் ரோட்டரி மாவட்ட ஆளுனர் செந்தில்குமார் சங்கராபுரம் டி.எம்.பள்ளிக்கு 1000 லிட்டர் தண்ணீர் டேங்க், குழாய் இணைப்பு மற்றும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பெஞ்ச், வாணாபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு ஸ்டீல் பென்ச் மற்றும் நாற்காலிகள் மற்றும் துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு பெட்டகம் வழங்கப்பட்டது. மேலும், எகால் கிராமத்தை சேர்ந்த 25 விவசாயிகளுக்கு விவசாய கருவிகள் வழங்கப்பட்டது. விழாவில் ரோட்டரி முன்னாள் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.
பொருளாளர் பிரகாசம் நன்றி கூறினார்.