கள்ளக்குறிச்சியில் ‘ரிங் ரோடு’ திட்டம் வருவது எப்போது: விரைவுப்படுத்த பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்
கள்ளக்குறிச்சியில் ‘ரிங் ரோடு’ திட்டம் வருவது எப்போது: விரைவுப்படுத்த பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 10, 2026 03:39 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி ‘ரிங் ரோடு’ திட்ட பணிகளை விரைவுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கள்ளக்குறிச்சி பல ஆண்டுகளாக போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதியாக உள்ளது. காலை, மாலை வேளையில் பள்ளி, கல்லுாரி வாகனங்கள் அதிகரிப்பால் நகரம் ஸ்தம்பித்து விடுகிறது.
கடந்த 2019ம் ஆண்டு முதல் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் தனியாக இயங்கி வருகிறது. சிறுவங்கூரில் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை, அனைத்து மாவட்ட அரசு அலுவலகங்களும் கள்ளக்குறிச்சியில் செயல்படுவதால், அலுவலகங்களுக்கு மக்களின் வருகையும் அதிகரித்துள்ளது.
அதனால், நாளுக்கு நாள் போக்குவரத்து பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கிடையே கரும்பு அரவைப் பருவங்களில் டிராக்டர், லாரி உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்கள் நகரைக் கடந்து கோமுகி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்புகள் ஏற்றிச் செல்லும் போதும், தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகை மற்றும் சுபமுகர்த்த நாட்களில் போக்குவரத்து பாதிப்பு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது.
விபத்து உள்ளிட்டவற்றில் சிக்கி அவசர சிகிச்சை தேவைப்படுவோர்களை ஏற்றிச் செல்லும் ஆம்புலன்ஸ்கள், மாவட்ட அரசு உயர் அதிகாரிகளின் வாகனங்களும் அவ்வப்போது வாகன நெரிசலில் சிக்கி தவிப்பதை காணமுடிகிறது.
தொடரும் டிராபிக் பிரச்னையால், சிறுவங்கூர் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு செல்வதற்கு பொதுமக்கள், நோயாளிகள் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
மாவட்டத்தின் தலைநகரமான கள்ளக்குறிச்சியில், வாகன பெருக்கத்திற்கேற்ப விசாலமான சாலை வசதிகள் இல்லை. போக்குவரத்திற்கு நெரிசலுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், கள்ளக்குறிச்சி சுற்றி செல்லும் 'ரிங் ரோடு' அமைக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
கடந்த 2025ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரிங் ரோடு திட்டத்திற்கு முதல் கட்டமாக நில எடுப்பு பணிகளுக்கு 74 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் மூலம் 17 கி.மீ., சுற்றுளவில் ‘ரிங் ரோடு’ அமைப்பது தொடர்பாக நிலம் அளவீடு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதில் தியாகதுருகம் சாலையில் வீரசோழபுரம் பகுதியில் துவங்கி பெருவங்கூர், தண்டலை, சிறுவங்கூர் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி சங்கராபுரம் சாலை ரோடுமாமந்துார் பகுதியில் இணைக்கப்படுகிறது.
அதேபோல், ரோடு மாமாந்துாரில் இருந்து மோ.வன்னஞ்சூர், சடையம்பட்டு கிராம எல்லையில் உள்ள அரசு கலை கல்லுாரி வழியாக கச்சிராயபாளையம் சாலையில் காரனுார் பகுதியில் இணைக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து காரனுார், தச்சூர் வழியாக சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இணைத்து பொற்படாக்குறிச்சி உள்ளிட்ட கிராமங்கள் வழியாக மீண்டும் வீரசோழபுரத்தில் பகுதியில் முடியும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. ரிங் ரோடு திட்டத்திற்குத் தேவையான நிலம் தொடர்பாக அளவீட்டில், நகரைச் சுற்றிலும் மொத்தம் 13 கிராமங்கள் உள்ளடக்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், த.வெ.க., ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின் கடந்த ஜூன் மாதம் ‘ரிங் ரோடு’ திட்ட பணிகளுக்கான நிலம் கையகப்படுத்துல் உள்ளிட்ட ஆயத்த பணிகள் தொடர்பாக கலெக்டர் பத்மஜா, அருள்விக்னேஷ் எம்.எல்.ஏ., உள்ளிட்டோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இந்த 'ரிங்ரோடு' அமைக்கும் பணி 2 கட்டங்களாக நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில், முதல் கட்டமாக கச்சிராயபாளையத்தில் துவங்கி வீரசோழபுரம் புறவழிச்சாலை வரை 13.914 கி.மீ., நீளத்திற்கு சாலை அமைக்கப்பட உள்ளது. மீதமுள்ள பணிகள் இரண்டாம் கட்டமாக மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
‘ரிங் ரோடு’ திட்டப் பணிகளை விரைவுப்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.