உளுந்துார்பேட்டை அருகே வெள்ளை ஆண் மயில் உலா

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ADDED : அக் 02, 2026 04:15 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே விவசாய நிலத்தில் மேய்ந்த வெள்ளை நிற ஆண் மயிலை பொதுமக்கள் அதிசயத்துடன் பார்த்து மொபைல் போனில் படம் பிடித்தனர்.
உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த பில்லுார் மற்றும் சாத்தனுார் அருகே உள்ள பகுதி காப்பு காடாக இருந்தன. இதனால் மான், மயில்கள் உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் ஏராளமாக இருந்தன. ஆனால் அப்பகுதியில் தோளில்லா காலனி தொழிற்சாலை வந்த பிறகு வனவிலங்குகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்த இருந்த இடம் தெரியாமல் போனது.
இந்நிலையில் உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த காட்டுநெமிலி – மங்கலம்பேட்டை செல்லும் சாலை பகுதியில் விவசாய நிலத்தில் பெண் மயிலுடன் அபூர்வமாக காணப்படும் வெள்ளை நிற ஆண் மயில் மேய்ந்தது.
இந்த மயிலை அவ்வழியே சென்ற பொதுமக்கள் அதிசயத்துடன் பார்த்து மொபைல் போனில் படம் பிடித்தனர்.