வழக்குகளில் பறிமுதலான வாகனங்கள் ஏலம் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?
வழக்குகளில் பறிமுதலான வாகனங்கள் ஏலம் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?
UPDATED : அக் 09, 2026 03:57 PM
ADDED : அக் 09, 2026 03:54 PM
சங்கராபுரம்: குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, சங்கராபுரம் காவல் நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களை ஏலம் விட எஸ்.பி., நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சங்கராபுரம் காவல் நிலைய எல்லையில் 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன.இப் பகுதியில் விபத்து, சாராயம் மற்றும் மது பாட்டில் கடத்தல் போன்றவற்றில் பறிமுதல் செய்யப்படும் பைக்குகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்து, காவல் நிலைய வளாகத்தில் நிறுத்தி வைப்பது வழக்கம்.
இது போல் மாதம் தோறும் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்கின்றனர். இதில் உரிய ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வாகனங்களை மட்டும் உரிமையாளர்களிடம் போலீசார் ஒப்படைக்கின்றனர்.
ஆவணங்கள் இல்லாத வாகனங்களை எடுக்க அதன் உரிமையாளர்கள் வருவதில்லை. இதேபோல் உரிய ஆவனங்கள் இல்லாமல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 300க்கும் மேற்பட்ட பைக்குகள் சங்கராபுரம் காவல் நிலைய வளாகத்தில் பல ஆண்டுகளாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு மக்கி மண்ணாகி வருகிறது.
எனவே, சங்கராபுரம் காவல் நிலைய வளாகத்தில் பல மாதங்களாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு வீணாகி வரும் வாகனங்களை முறைப்படி ஏலம் விட கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி., உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.