குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் அதிகாரிகள் விழிப்பார்களா?
குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் அதிகாரிகள் விழிப்பார்களா?
ADDED : செப் 29, 2026 05:13 AM
திருக்கோவிலுார்: வடகிழக்கு பருவமழை கை கொடுக்கவில்லை என்றால் மாவட்டம் முழுதும் கடுமையான குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது. மாற்று வழியை ஏற்படுத்த நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவு இல்லாததால் மாவட்டத்தில் பல்வேறு ஏரிகள், குளங்கள் வறண்டு காணப்படுகிறது. தென்பெண்ணை ஆறும் பாலைவனமானது. இதன் காரணமாக நிலத்தடி நீர்மட்டம் விறுவிறுவென குறைந்து வருகிறது.
இதனால், பல்வேறு பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கும் சூழல் உருவெடுத்துள்ளது. திருக்கோவிலுார் நகராட்சியை எடுத்துக் கொண்டால் இந்நகரில் உள்ள 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தினசரி 35 லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வந்தது.
இதற்காக தென்பெண்ணையாற்றில் பம்ப்ஹவுசில் நான்கு திறந்த வெளி கிணறுகளும், தாசர்புரம் பழத்தோட்டத்தில் ஒரு கிணறும், கீழையூரில் ஒரு கிணறும் செயல்பட்டு வந்தது. பெஞ்சல் புயல் வெள்ளத்தில் பம்ப்ஹவுஸ்சில் இருந்த இரண்டு கிணறுகள் முழுமையாக வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது. 1971ம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட மற்றொரு கிணறு பழுதடைந்துள்ளது.
ஒரே ஒரு கிணற்றிலிருந்து நிலத்தடி நீர்மட்ட குறைவின் காரணமாக சீரான தண்ணீரை வழங்கி வருகிறது. குறிப்பாக பழத்தோட்டம் கிணறு மட்டுமே ஒட்டுமொத்த நகருக்கும் தற்போது 27 லட்சம் லிட்டர் குடிநீரை மட்டுமே வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
வடகிழக்கு பருவமழை கை கொடுக்க வில்லை என்றால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் மேலும் குறைந்து குடிநீர் விநியோகம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது.
இதனைக் கருத்தில் கொண்ட நகராட்சி நிர்வாகம் 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பழத்தோட்டம் அருகே புதிதாக நான்கு திறந்த வெளி கிணறுகளை வெட்டி அங்கிருந்து ஆற்றங்கரை வழியாக 3 கி.மீ., துாரத்திற்கு இரும்பு பைப் லைனை புதைத்து தலைமை நீரேற்ற நிலையத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு சென்று அங்கிருந்து நகருக்கு குடிநீர் விநியோகிக்க திட்டம் வகுத்துள்ளது.
அரசு இத்திட்டத்திற்கு உடனடியாக நிதி ஒதுக்கி செயல்படுத்த அரசு அனுமதி அளித்தாலும் முழுமையாக நிறைவேற்ற ஓராண்டு காலமாகும். எனவே மக்களின் குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, போர்க்கால அடிப்படையில் பழத்தோட்டத்தில் இருந்து தலைமை நீரேற்று நிலையத்திற்கு இரும்பு பைப் லைனை புதைப்பதன் மூலம் அங்கு தற்போது செயல்படும் ஒரு திறந்த வெளி கிணறு மூலம் ஓரளவுக்கு நகரின் குடிநீரை பூர்த்தி செய்ய முடியும்.
தலைமை நீரேற்று நிலையம் உள்ளிட்ட நகராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்கும் பகுதிகளில் உள்ள திறந்த வெளி கிணறுகளின் அருகாமையில் தனி நபர்கள் ஆற்றில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து, விவசாயத்திற்கு தண்ணீரை உறிஞ்சுவது நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைய காரணமாக உள்ளது. இதனை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கண்டறிந்து, உடனடியாக அகற்ற அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
எல்நினோ போன்ற இயற்கை சூழல் காரணமாக வரும் நாட்களில் வறட்சி கடுமையானால் திருக்கோவிலுார் நகராட்சிக்கு மட்டுமல்லாது திருக்கோவிலுார் பகுதியில் இருந்து செயல்படும் செஞ்சி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம், வேட்டவலம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம், சின்னசேலம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் என பல கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்களும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்படும். ஏரி, குளங்கள், ஆறுகள் வறண்டதால் இந்த ஆண்டு குடிநீர் தட்டுப்பாடு என்பது மாவட்டம் முழுதும் எதிரொலிக்கும்.
எனவே பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் தென்பெண்ணையில் சட்டவிரோதமாக போடப்பட்டிருக்கும் ஆழ்துளை கிணறுகளை அகற்றி, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.