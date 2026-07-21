மாசடையும் தென்பெண்ணையாறு நிலத்தடி நீர் பாதுகாக்கப்படுமா?
மாசடையும் தென்பெண்ணையாறு நிலத்தடி நீர் பாதுகாக்கப்படுமா?
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:05 AM
விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களின் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக இருக்கும் தென்பெண்ணையாறு வேகமாக மாசடைந்து வருவதைத் தடுக்க அரசு துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தென்பெண்ணை ஆறு கர்நாடக மாநிலம் நந்தி துர்க்கா மலையில் உருவெடுக்கிறது. துரிஞ்சலாறு உள்ளிட்ட பல கிளை நதிகள் தென்பெண்ணையில் சேர்கிறது. குறிப்பாக பெங்களூரு மற்றும் ஓசூர் தொழிற்பேட்டைகளில் இருந்து வெளியேறும் ரசாயனம் மற்றும் கழிவுநீர் காரணமாக ஆறு மிக மோசமான அளவில் மாசடைகிறது.
இந்த கழிவுகளால் ஆறு மாசுபடுவது ஒருபுறம் இருந்தாலும், பல கி.மீ., துாரம் தண்ணீர் பயணிக்கும் போது அவை இயற்கையான முறையில் அதன் மாசுத்தன்மை குறையும். இருப்பினும், திருக்கோவிலுார் நகராட்சி, அரகண்டநல்லுார் பேரூராட்சி மற்றும் மாசு நிறைந்த துரிஞ்சலாற்றின் இணைப்பு, ஆற்றின் இருபுறமும் இருக்கும் குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் மற்றும் ஆற்றில் கொட்டப்படும் குப்பைகளால் நீரின் தரம் மோசமடைகிறது.
இவையெல்லாம் ஒருபுறம் இருந்தாலும் இதனை சீர் செய்யும் இயற்கையான வடிகட்டல் முறையைக் கொண்ட மணல் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தான் தென்பெண்ணை ஆறு மிக மோசமான அளவில் மாசடைய காரணம் என்கின்றனர் நீர் நில ஆய்வாளர்கள்.
குறிப்பாக திருக்கோவிலுார் பகுதியில் இருந்துதான் சின்ன சேலம் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வேட்டவலம் கூட்டு குடிநீர் திட்டம், செஞ்சி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் என பல கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களும், கரையோரம் இருக்கும் கிராமங்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக இருக்கிறது.
எனவே இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மாசடைவதைத் தடுக்க மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆற்றின் கரையோர நகர் மற்றும் கிராம பகுதிகளுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்து நிலத்தடி நீரின் தரத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசர அவசியமாகியுள்ளது.