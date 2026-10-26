மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படுமா?
மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படுமா?
UPDATED : அக் 09, 2026 04:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் பேரூராட்சி பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சங்கராபுரம் பகுதியில் வறட்சி காரணமாக கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. பேரூராட்சி மூலம் பொது மக்களுக்கு கடந்த காலங்களில் தினசரி குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.
தற்போது வறட்சி காரணமாக சங்கராபுரம் நகரில் பேரூராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் கிணறுகளில் நீர் மட்டம் குறைந்தது. இதனால் 4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை பொது மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது.
கடந்த காலங்களில் சங்கராபுரம் நகரில் உள்ள வீடுகளில் மொட்டை மாடியில் மழைக் காலங்களில் வெளியேறும் மழைநீர் குழாய் வழியாக மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் சேகரிக்கப்படும்.
பல வீடுகளில் இந்த கட்டமைப்பு வசதி இல்லாததால் மழைக் காலங்களில் மழைநீர் வீணாகிறது. மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தினால் மழைநீர் சேமிக்கப்பட்டு நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர வாய்ப்புள்ளது.
எனவே சங்கராபுரம் பேரூராட்சி பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் மழைநீர் சேமிப்பு கட்டமைப்பை உருவாக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.