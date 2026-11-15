சர்க்கரை ஆலைக்கு செல்லும் சர்வீஸ் சாலை சீரமைக்கப்படுமா? விவசாயிகள், டிராக்டர் டிரைவர்கள் கடும் அவதி
சர்க்கரை ஆலைக்கு செல்லும் சர்வீஸ் சாலை சீரமைக்கப்படுமா? விவசாயிகள், டிராக்டர் டிரைவர்கள் கடும் அவதி
ADDED : நவ 13, 2026 04:24 PM
கச்சிராயபாளையம்: கச்சிராயபாளையம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்பு ஏற்றிச் செல்லும் தார்சலை படுமோசமாக உள்ளதால் டிரைவர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மிகுந்த சிரமமடைந்து வருகின்றனர்.
கச்சிராயபாளையம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரமாக விவசாயம் உள்ளது. இப்பகுதி விவசாயிகள் நெல் மற்றும் கரும்பு ஆகியவகளையே பிரதானமாக சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.
கச்சிராயபாளையத்தில் உள்ள கோமுகி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் நாளொன்றுக்கு 2500 டன் கரும்பு அரவை செய்யும் திறன் கொண்டது.
இந்த ஆலைக்கு கச்சிராயபாளையம், வடக்கனந்தல், கரடிசித்துார், கள்ளக்குறிச்சி வடக்கு மற்றும் தெற்கு, மூரார்பாளையம், சின்னசேலம், தியாகதுருகம் உள்ளிட்ட 8 இடங்களில் கரும்பு கோட்ட அலுவலகங்கள் அமைந்துள்ளன. சின்னசேலம், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் சங்கராபுரம் தாலுக்காவில் உள்ள கிராமங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் இந்த ஆலையில் அங்கத்தினர்களாக உள்ளனர்.
ஆலையில் முதன்மை அரவைப் பருவம் மற்றும் சிறப்பு அரவை என இரண்டு பிரிவுகளாக கரும்பு அரவை செய்யப்படுகிறது. அக்டோபர் முதல் மார்ச் மாதம் வரை முதன்மை அரவை பருவமும் ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் சிறப்பு அரவை பருவமும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
கள்ளக்குறிச்சி வடக்கு, தெற்கு, மூரார்பாளையம், தியாகதுருகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அறுவடை செய்யப்படும் கரும்புகள் டிராக்டர்கள் மூலம் கள்ளக்குறிச்சி நகர் பகுதி வழியாக கச்சிராயபாளையம் ஆலையை வந்தடையும்.
இதனால் கள்ளக்குறிச்சி, கச்சிராயபாளையம் நகர் பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலுடன், அடிக்கடி விபத்துகளும் ஏற்பட்டது. இதனைத் தவிர்க்க சங்கராபுரம், மூரார்பாளையம், தியாகதுருகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து வரும் கரும்பு லோடு வாகனங்கள் ரோடுமாமாந்துார், சோமண்டார்குடி, சடையம்பட்டு, தோப்பூர் வழியாக கோமுகி ஆற்றைக் கடந்து கச்சிராயபாளையம் ஆலையை வந்தடையும் வகையில் சாலை அமைக்கப்பட்டது.
இந்த சாலை பல ஆண்டுகளாக புதுப்பிக்கப்படாமல் உள்ளது. குறிப்பாக சடையம்பட்டு முதல் தோப்பூர் வரை மிகவும் குண்டும் குழியுமாக லோடு வாகனங்கள் செல்ல லாயகற்ற நிலையில் உள்ளது. குண்டும் குழியுமான சாலையால் அடிக்கடி கரும்பு லோடு வாகனங்கள் பழுது ஏற்படுவதுடன், டிராக்டர்கள் கவிழ்வதும், கரும்புகள் சரிந்து கீழே கொட்டுவதும் தொடர் கதையாக உள்ளது.
லோடு வாகனங்களில் இருந்து கீழே சரிந்து விழும் கரும்புகளை வேறு வாகனங்களில் ஏற்ற வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் கூடுதல் செலவு செய்யும் நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் விவசாயிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
தற்போது கச்சிராயபாளையம் ஆலையில் அரவைப் பருவம் துவங்கி நடந்து வருகிறது. ஆலைக்கு லோடு எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய சாலை முறையான பராமரிப்பின்றி இருப்பதால் கரும்பு லோடு டிராக்டர்கள், லாரிகள் தற்போது சடையம்பட்டு கிராமம் வழியாக குதிரைச்சந்தல் பஸ் நிறுத்தம் சென்று அங்கிருந்து கச்சிராயபாளையம் சர்க்கரை ஆலைக்குச் செல்கின்றனர்.
அதிக லோடு வாகனங்கள் செல்வதால் சடையம் சாலையும் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
மேலும் கடந்த வாரம் சடையம்பட்டு சாலையில் கரும்பு லோடு வாகனங்கள் செல்ல எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் கரும்பு லோடு வாகனங்களை சிறைபிடித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கச்சிராயபாளையம் – கள்ளக்குறிச்சி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதுடன் விபத்துகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து சடையம்பட்டு, மட்டிகைக்குறிச்சி, தோப்பூர் சாலையை புனரமைப்பு செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.