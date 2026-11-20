UPDATED : நவ 19, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 19, 2026 04:34 PM
மூங்கில்துறைப்பட்டு: மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த வடபொன்பரப்பியில் பொது சுகாதார கழிவறை கட்டத்திற்கு மின் வசதி இல்லாததால் பொதுமக்கள் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.
மூங்கில்துறைப்பட்டு அடுத்த வடபொன்பரப்பி பஸ் நிறுத்தம் அருகே பொது சுகாதார கழிவறைக் கட்டடம் 7 லட்சத்து 85 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு கடந்த மாதம் 17ம் தேதி திறப்பு விழா நடந்தது.
ஆனால், கட்டடத்திற்கு இது வரை மின் இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதனால், பொதுமக்கள் இயற்கை உபாதை கழிக்க பக்கெட்டில் தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் அவல நிலை நீடித்து வருகிறது. இரவு நேரத்தில் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.
இப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் அதிகாரிகளிடம் பலமுறை கூறியும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
பொதுமக்கள் நலன் கருதி பொது சுகாதார கழிவறை கட்டடத்திற்கு விரைந்து மின் இணைப்பு வழங்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.