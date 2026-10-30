பட்டாசு விற்பனையில் விதிமீறல்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுமா? அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு அவசியம்
பட்டாசு விற்பனையில் விதிமீறல்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுமா? அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு அவசியம்
UPDATED : அக் 30, 2026 02:30 PM
ADDED : அக் 30, 2026 12:49 AM
-நமது நிருபர்-: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பட்டாசு விற்பனையில் தொடரும் விதி மீறல்களை அதிகாரிகள் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம் விபத்தில் தீபாவளியை பொதுமக்கள் கொண்டாட வழிவகுக்கும்.
தீபாவளிக்கு இன்னும் 10 நாட்களே உள்ள நிலையில் மாவட்டத்திலுள்ள முக்கிய நகரங்களான கள்ளக்குறிச்சி, திருக்கோவிலுார் , உளுந்துார்பேட்டை, சின்னசேலம், சங்கராபுரம், தியாகதுருகம் உள்ளிட்ட ஊர்களில் பண்டிகை கால சிறப்பு விற்பனை களக்கட்டை தொடங்கியுள்ளது.
தென்மேற்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யாததால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றத்தில் இருந்தனர். அதைத்தொடர்ந்து வடகிழக்கு பருவமழை துவங்குதிலிருந்து கனமழை பெய்து நீர் நிலைகளுக்கு நீர்வரத்து கிடைத்துள்ளதால் மகிழ்ச்சியோடு விவசாய பணிகளை துவக்கி உள்ளனர்.
இதனால் தீபாவளி பண்டிகை வழக்கமான உற்சாகத்தோடு இவ்வாண்டு கொண்டாடுவதற்கான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. தீபாவளி என்றாலே குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடி மகிழ்வார்கள்.
இதற்காக முன்கூட்டியே பட்டாசுகளை வாங்கி வைப்பது வழக்கம்.
இதற்காக நகர்களில் புற்றீசல்கள் போல் பட்டாசு கடைகள் திறப்பது வாடிக்கையாக இருந்தது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக பட்டாசு விற்பனையில் அரசு எடுத்த நடவடிக்கை காரணமாக முறையான லைசன்ஸ் பெற்றவர்கள் மட்டுமே கடை வைக்க முடியும் என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இருப்பினும் லைசன்ஸ் பெற்றவர்கள் பட்டாசு விற்பனைக்காக கடை அமைப்பது முறையான பாதுகாப்போடு இருக்கிறதா என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.
பட்டாசு கடை அமைக்கும் இடம் கான்கிரீட் கட்டிடமாக இருக்க வேண்டும்.
கடைன் இருபுறமும் வழி கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்
கடையில் மின்விளக்குகள் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, திருமண மண்டபம், அரங்குகள் ஆகியவற்றின் கீழ் பட்டாசு கடைகள் வைக்கக்கூடாது. ஒரு பட்டாசு கடைக்கும் மற்றொரு கடைக்கும் குறைந்த பட்சம் 3 மீட்டர் இடைவெளி இருக்க வேண்டும். பட்டாசு கடையின் அருகே தீயணைப்பு வாகனம் வரும் அளவுக்கு வழி இருக்க வேண்டும். தீயணைப்பு சாதனங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும்.
உரிமை பெற்ற கட்டடத்தை தவிர மற்ற இடங்களில் பட்டாசு இருப்பு வைத்திருக்கக் கூடாது உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமுறைகள் பின்பற்றினால் மட்டுமே தீயணைப்புத் துறையின் தடையில்லா சான்று வழங்கப்படுகிறது. இதை மீறி விற்பனை செய்பவர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவற்றை தற்காலிக பட்டாசு விற்பனை உரிமை பெற்ற கடைகாரர்கள் முறையாக பின்பற்றுகிறார்களா என்பதுதான் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.
சிலர் ஒரே உரிமைத்தை கொண்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் கடை திறந்து பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் பட்டாசு விற்பனையில் ஈடுபடுகின்றனர்.
இதனை அதிகாரிகள் சிலரும் கண்டும் காணாமல் இருப்பதால் பெரும் விபத்து நிகழ காரணமாகிறது.
கிராமங்களில் பெட்டிக்கடைகள் கூட எவ்வித பாதுகாப்பு இன்றி பட்டாசு விற்பனை சகஜமாக நடக்கிறது.
நகரில் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பட்டாசு கடைகளை அமைப்பதால் திடீர் விபத்து ஏற்படும் போது உயிரிழப்புகள் தவிர்க்க முடியாததாகி விடுகிறது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு தற்காலிக பட்டாசு கடைகளை நகருக்கு ஒதுக்கு புறமான ஒரு இடத்தில் அமைத்து விற்பனை செய்வதன் மூலம் விபத்தை தவிர்த்து பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முடியும்.
அதேபோல் பாதுகாப்பு அம்சங்களை கடைபிடிக்காமல் விதி மீறல்கள் ஈடுபடும் பட்டாசு கடைக்காரர்களை கண்காணித்து அதிகாரிகள் கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலம் விபத்தில்லா பண்டிகையை பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட முடியும்.