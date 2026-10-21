/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/குட்கா விற்ற பெண் கைது
UPDATED : அக் 15, 2026 05:46 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:37 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே குட்கா விற்ற பெண்ணை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி சப் இன்ஸ்பெக்டர் சலாம்உசேன் மற்றும் போலீசார் அகர கோட்டாலம் கிராமத்தில் நேற்று முன்தினம் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பெரியசாமி மனைவி சின்னபாப்பா, 56; என்பவர் தனது கோழி இறைச்சிக் கடையில் குட்கா பொருட்களை விற்பனை செய்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து, சின்னபாப்பாவை கைது செய்து, கடையில் இருந்த 583 கிராம் எடையுள்ள குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.