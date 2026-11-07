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மணிபர்ஸ் திருட முயன்ற பெண் சிக்கினார்

மணிபர்ஸ் திருட முயன்ற பெண் சிக்கினார்

ADDED : நவ 06, 2026 07:41 PM

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ADDED : நவ 06, 2026 07:41 PM

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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார், துணிக்கடையில் பெண்ணிடம் மணிபர்சை அபேஸ் செய்ய முயன்ற பெண்ணை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.

திருக்கோவிலுார், வீரட்டகரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் குமரகுரு, 37; இன்று (நவ.,6) தனது குடும்பத்துடன் திருக்கோவிலுார் வடக்கு வீதியில் உள்ள துணிக்கடையில் துணி எடுப்பதற்காக சென்றார்.

அப்போது அவரது மனைவி தோளில் மாட்டியிருந்த கைப்பையில் இருந்த மணிபர்சை பக்கத்தில் நின்றிருந்த பெண் எடுக்க முயன்றார். உடன் அருகில் நின்றிருந்த குமரகுரு மற்றும் அருகில் இருந்தவர்கள் அந்த பெண்ணைப் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.

திருக்கோவிலுார் போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், அந்த பெண் திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ராம்ஜி நகரைச் சேர்ந்த கஜேந்திரன் மனைவி சாந்தி, 55; என தெரியவந்தது. போலீசார் வழக்கு பதிந்து சாந்தியை கைது செய்தனர்.

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