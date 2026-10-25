/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/வாகனம் மோதி பெண் பலி
ADDED : அக் 24, 2026 06:54 AM
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உளுந்துார்பேட்டை: திருநாவலுார் அருகே அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி ஸ்கூட்டரில் சென்ற பெண் இறந்தார்.
உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த களத்துாரைச் சேர்ந்தவர் ஐயப்பன் மனைவி பிரதீபா, 25; உளுந்துார்பேட்டை இந்தியன் வங்கியில் தற்காலிக பணியாளராக வேலை செய்து வந்தார்.
இவர் நேற்று மாலை 6:30 மணியளவில் சொந்த வேலையாக உளுந்துார்பேட்டைக்கு வந்தவர் களத்துாருக்கு ஸ்கூட்டரில் திருச்சி – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
பாதுார் பஸ் நிறுத்தம் அருகே சென்றபோது பின்னால் வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் பிரதீபா மீது மோதி விட்டு நிற்காமல் சென்றது. இதில் பிரதீபா சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
இது குறித்து திருநாவலுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.