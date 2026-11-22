/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ஏரியில் கிடந்த பெண் சடலம் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : நவ 21, 2026 06:32 PM
அ நிறம் | அளவு
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அடுத்த குலதீபமங்கலம் ஏரியில் அழுகிய நிலையில் கிடந்த பெண் உடல் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த குலதீபமங்கலம் ஏரியின் மையத்தில் புதர்மண்டிய பகுதியில் நேற்று (நவ.,20) 65 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் அழுகிய நிலையில் இறந்து கிடந்தார்.
தகவல் அறிந்த விளந்தை கிராம நிர்வாக அலுவலர் சிவசுந்தர், 46; கொடுத்த புகாரின் பேரில், மணலுார்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, இறந்தவர் யார் என்ற விபரம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.