குடித்துவிட்டு கேலி செய்ததால் டாஸ்மாக் கடையை பூட்டி பெண்கள் போராட்டம்: அரகண்டநல்லுார் அருகே பரபரப்பு
குடித்துவிட்டு கேலி செய்ததால் டாஸ்மாக் கடையை பூட்டி பெண்கள் போராட்டம்: அரகண்டநல்லுார் அருகே பரபரப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 11:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:55 PM
திருக்கோவிலுார்: அரகண்டநல்லுார் அடுத்த ஆற்காடு கிராமத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக்கோரி பெண்கள் இரவில் பூட்டு போட்டு போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அரகண்டநல்லுார் அடுத்த ஆற்காடு கிராமத்தில் வீரைமடை கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலையில், டாஸ்மாக் கடை உள்ளது. இங்கு குடிப்பவர்கள் அந்த வழியாக செல்லும் பெண்களை கேலி செய்து, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தி வந்தனர்.
இதனால் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் மாலை 5:00 மணி அளவில் அவ்வழியாகச் ஸ்கூட்டியில் சென்ற பெண் ஒருவரை மது போதையில் இருந்த நபர் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதுடன், உடல் அமைப்பு குறித்து கேலி செய்துள்ளனர். புகாரின் பேரில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தினர்.
இதில் திருப்தி அடையாத பொதுமக்கள் ஆத்திரமடைந்து ஒன்று திரண்ட அப்பகுதி பெண்கள் டாஸ்மாக் கடைக்கு பூட்டு போட்டு கடைக்கு முன்பாக அமர்ந்து, டாஸ்மாக் கடையை அகற்றும் வரை தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக தெரிவித்தனர்.
போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து, இனி கடையை திறக்க விடமாட்டோம் என தெரிவித்ததால் பெண்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.