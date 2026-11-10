/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/பூச்சி மருந்து குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை
UPDATED : நவ 10, 2026 03:43 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:52 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: வரஞ்சரம் அருகே பூச்சிக் கொல்லி மருந்து குடித்து விவசாய கூலித்தொழிலாளி இறந்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த கொங்கராயபாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் அன்பழகன், 58; விவசாய கூலித் தொழிலாளி. இவருக்கு மதுப்பழக்கம் உள்ளது. கடந்த 8ம் தேதி மது அருந்த பணம் கேட்டு பிரச்னை செய்த அன்பழகனை அவரது குடும்பத்தினர் திட்டினர்.
இதனால் மனமுடைந்த அன்பழகன் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை குடித்தார் உடன், கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வழியில் அவர் இறந்தார்.
புகாரின் பேரில் வரஞ்சரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.