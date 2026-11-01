உலக விபத்து காயம் தினம் பேரிடர் மீட்பு ஒத்திகை

UPDATED : அக் 31, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:06 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் தேசிய சுகாதார குழுமம் அறிவுறுத்தலின் படி, அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை அவசர சிகிச்சை பிரிவு சார்பில் பேரிடர், பெரும் சேதம் மீட்பு மற்றும் சிகிச்சை தொடர்பான ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
உலக விபத்து காயம் தினத்தையொட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில் நடந்த ஒத்திகையில், சாலையில் செல்லும் இரண்டு வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளாகிறது. இதில், 2 டிரைவர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தது போலவும், 9 பேர் படுகாயமடைந்தது உயிருக்கு போராடுவது போலவும், 11 பேர் காயமும், 10 பேர் சிராய்ப்பு காயங்கள் ஏற்பட்டது போலவும் இருந்தனர்.
விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டு முதலுதவி செய்து, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்புவது. அங்கு தீவிர சிகிச்சையில் இருப்பவர்களை கலெக்டர் பத்மஜா சந்தித்து, விபத்து குறித்து கேட்டறிந்து, ஆறுதல் கூறுவது போலவும் ஒத்திகை நடந்தது.
டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, ஆர்.டி.ஓ., முருகன், அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை டீன் பவானி, மருத்துவக்கல்லுாரி மாணவர்கள், தனியார் கல்லுாரி செவிலிய மாணவர்கள், இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம், நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்கள், தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள், 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள், காவல்துறை அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.