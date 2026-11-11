மயில்களை வேட்டையாடி வாலிபர் கைது பைப் ஏர்கன்,பைக் பறிமுதல்: உளுந்துார்பேட்டை அருகே பரபரப்பு
மயில்களை வேட்டையாடி வாலிபர் கைது பைப் ஏர்கன்,பைக் பறிமுதல்: உளுந்துார்பேட்டை அருகே பரபரப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 08:29 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:25 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 08:29 PM ADDED : நவ 10, 2026 08:25 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே மயில்களை வேட்டையாடிய வாலிபரை கிராம மக்கள் மடக்கிப் பிடித்தனர்.
உளுந்துார்பேட்டை தாலுகா நன்னாவரம் அருகே மயில்களை சிலர் வேட்டையாடுவதாக கிராம மக்களுக்கு தகவல் பரவியது. அதன் பேரில் கிராம மக்கள். மயில்களை வேட்டையாடிய நபர்களை சுற்றி வளைத்தனர். அவர்களில் ஒருவர் தப்பியோடிய நிலையில், மற்றொருவர் கிராம மக்களிடம் சிக்கிக்கொண்டார். இது குறித்து களமருதுார் போலீசார் மற்றும் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதன்பேரில் உளுந்துார்பேட்டை வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பிடிபட்ட நபரை மீட்டு, உளுந்துார்பேட்டை வனசரக அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரணை செய்தனர்.
இதில் உளுந்துார்பேட்டை தாலுகா எறையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மாரியதாஸ் மகன் ஆஷ்வின்பிரகாஷ் 25; என தெரியவந்தது. மேலும் பியூசி பைப்பை ஏர் கன்னாக பயன்படுத்தி மூன்று மயில்களை வேட்டையாடியது தெரிய வந்தது.
அதன் பேரில் உளுந்தூர்பேட்டை வனத்துறையினர் வழக்கு பதிந்து அஷ்வின்பிரகாஷை கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து மயில்களையும், ஒரு பைக், வேட்டையாட பயன்படுத்திய ஏர்கன் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
தப்பியோடிய மற்றொருவரை தேடி வருகின்றனர்.