ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:07 AM
ரிஷிவந்தியம்: ரிஷிவந்தியத்தில் இளம்பெண் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது தொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
ரிஷிவந்தியத்தை சேர்ந்தவர் அண்ணாமலை மனைவி ஹாஜிலா,19; இருவரும் காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில், ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது. கடந்த 15ம் தேதி பெற்றோர்கள் மொபைல்போன் மூலம் தொடர்பு கொண்ட போது ஹாஜிலா போன் எடுக்கவில்லை. இது குறித்து தகவல் அறிந்த சகோதரர் ஹாரித்பாஷா அதே பகுதியில் உள்ள ஹா ஜிலா வீட்டிற்கு சென்றார்.
அங்கு, மின்விசிறியில் துாக்கில் தொங்கிய நிலையில் ஹாஜிலா இருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தார். தொடர்ந்து, ஹாஜிலாவை மீட்டு சிகிச்சைக்காக ரிஷிவந்தியம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர் ஏற்கனவே ஹாஜிலா உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
அண்ணாமலை குடும்பத்தினர் 5 லட்சம் பணம், 10 பவுன் நகை கேட்டு கொடுமைபடுத்தியதாகவும், ஹாஜிலா இறப்புக்கு காரணமான அண்ணாமலை மற்றும் அவரது தந்தை, தாய் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி இறந்தவரின் தந்தை ஹாமத்பாஷா போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் ரிஷிவந்தியம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.