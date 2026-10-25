/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/மது பாட்டில் கடத்தல் வாலிபருக்கு வலை
ADDED : அக் 24, 2026 06:53 AM
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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுாரில் மொபட்டில் டாஸ்மாக் மது பாட்டில் கடத்திய நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருக்கோவிலுார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் மணிபாரதி மற்றும் போலீசார் நேற்று வடமருதுார் ஏரி அருகே ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக மொபட்டில் சென்றவர் போலீசை பார்த்ததும் மொபட்டை போட்டு விட்டு தப்பிச் சென்றார்.
போலீசார் மொபட்டை சோதனை செய்ததில் 5 டாஸ்மாக் மது பாட்டில்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்து, விசாரணை நடத்தியதில் தப்பியோடியது வடமருதுாரைச் சேர்ந்த ரங்கநாதன் மகன் குணசேகரன், 21; என தெரியவந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து வழக்குப்பதிந்து குணசேகரனை தேடி வருகின்றனர்.