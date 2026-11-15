தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/திருக்கோவிலுாரில் குட்கா பதுக்கிய வாலிபர் கைது

திருக்கோவிலுாரில் குட்கா பதுக்கிய வாலிபர் கைது

திருக்கோவிலுாரில் குட்கா பதுக்கிய வாலிபர் கைது

ADDED : நவ 14, 2026 04:42 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 14, 2026 04:42 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அடுத்த திம்மச்சூர் கிராமத்தில் குட்காவைப் பதுக்கி விற்பனை செய்த வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருக்கோவிலுார் அடுத்த திம்மச்சூர் கிராமத்தில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை வீட்டில் பதுக்கி விற்பனை செய்து வருவதாக போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது.

அதன்பேரில், இன்ஸ்பெக்டர் அன்பழகன் தலைமையிலான போலீசார் இன்று (நவ.,14) அதிகாலை 6:00 மணிக்கு அந்த வீட்டில் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, 107 கிலோ குட்கா பொருட்கள் விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருப்பது தெரியவந்தது.

விசாரணையில், நெடுமுடையான் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொன்னுசாமி மகன் திருமலை, 28; என தெரியவந்தது. இவர், ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து, குட்கா பொருட்களை பதுக்கி பைக்கில் எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரிந்தது.

இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து, குட்கா மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய பைக்கை பறிமுதல் செய்து, திருமலையை கைது செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us