சாலையோர பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து வாலிபர் பலி

ADDED : நவ 01, 2026 04:17 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே கட்டுப்பட்டை இழந்த கார் சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த விபத்தில் வாலிபர் இறந்தார்.
கோயம்புத்துார் மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு அடுத்த சுந்தரபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாரிமுத்து மகன் நவீன், 29; இவர், கோயம்புத்துாரில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு ஹோண்டா சிட்டி காரில் சென்று கொண்டிருந்தார்
நேற்று (அக்.,31) இரவு 9:50 மணியளவில் சேலம் – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாழவந்தான்குப்பம் அருகே திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையின் இடது புறத்தில் உள்ள தென்னை மரத்தில் மோதி சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே நவீன் இறந்தார்.
தகவல் அறிந்த எலவனாசூர்கோட்டை சப் இன்ஸ்பெக்டர் வெங்கடேசன் மற்றும் நெடுஞ்சாலை ரோந்து போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று, நவீனின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக உளுந்தூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இது குறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.