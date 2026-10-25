மரத்தில் கார் மோதி விபத்து சங்கராபுரம் அருகே வாலிபர் பலி
மரத்தில் கார் மோதி விபத்து சங்கராபுரம் அருகே வாலிபர் பலி
ADDED : அக் 24, 2026 03:47 PM
சங்கராபுரம்: சங்கராபுரம் அருகே மரத்தில் கார் மோதிய விபத்தில் வாலிபர் இறந்தார். சிறுவன் படுகாயமடைந்தார்.
சங்கராபுரம் அடுத்த புதுப்பாலப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணியன் மகன் சுதாகர், 26; இவர், தனது உறவினரான அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சொக்கலிங்கம் மகன் சபரிவாசன், 15; என்ற சிறுவனுடன் நேற்று (அக்.,23) பாலப்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள அவரது மாமியார் வீட்டிற்கு டாடா இண்டிகா காரில் சென்றார். காரை சுதாகர் ஓட்டினார்.
இரவு 7:00 மணியளவில் மோட்டாம்பட்டியிலிருந்து சங்கராபுரம் செல்லும் சாலையில் கூட்டுறவு பால் நிலையம் அருகே சென்ற போது திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையின் வலது புறத்தில் இருந்த மரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த விபத்தில் சுதாகர் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். காயமடைந்த சபரிவாசன், கள்ளக்குறிச்சி தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
இதுகுறித்து சங்கராபுரம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.