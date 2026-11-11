ஆர்.கே.எஸ்., கல்லுாரியில் இளையோர் பாராளுமன்றம்

UPDATED : நவ 10, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:31 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த இந்திலி டாக்டர் ஆர்.கே.எஸ்., கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில் இளையோர் பாராளுமன்ற விழா நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் டாக்டர் மகுடமுடி தலைமை தாங்கினார். கல்லுாரி முதல்வர் மோகனசுந்தர் முதன்மை உரையாற்றினார். துணை முதல்வர் அசோக் முன்னிலை வகித்தார். புல முதல்வர் லோரா வரவேற்றார். புல முதல்வர் சக்திவேல், வணிகவியல் துறைத்தலைவர் ராஜா வாழ்த்துரை வழங்கினார்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை நிர்வாக பொறியாளர் சீனிவாசன் பங்கேற்று, அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்தும், இளைஞர்கள் இந்திய ஜனநாயகத்தில் எவ்வாறு பங்கேற்க வேண்டும், போதை விழிப்புணர்வு, போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதன் அவசியம் குறித்தும் பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் உதவி பேராசிரியர் பிந்து மற்றும் துறைத்தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஆங்கிலத்துறை உதவி பேராசிரியர் சண்முகசுந்தரம் நன்றி கூறினார்.