கலாம் நினைவு தினத்தையொட்டி 10,000 விதைப்பந்துகள் தயாரிப்பு
கலாம் நினைவு தினத்தையொட்டி 10,000 விதைப்பந்துகள் தயாரிப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM
காஞ்சிபுரம்: முன்னாள் ஜனாதிபதி கலாமின் 11வது ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், பருவமழையின்போது, சாலையோரம் துாவுவதற்காக, டாக்டர் கலாம் வழியில் உதவும் கரங்கள் அமைப்பினர், 10,000 விதைப்பந்து தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் கலாம் வழியில் உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் நிறுவன தலைவர் தனசேகர் கூறியதாவது:
கலாம் நினைவு தினத்தையொட்டி, 10 ஆண்டுகளாக பருவமழையின்போது, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரதான சாலையோரம் விதைப்பந்துகளை துாவி வருகிறோம்.
அதன்படி, கலாமின் 11வது நினைவு தினத்தையொட்டி நேற்று, காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய இடங்களில் பள்ளி கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் தன்னார்வலர்கள் மூலம் நாவல், எலுமிச்சை, புளி, வேம்பு, புங்கை, விதைகள் அடங்கிய 10,000 விதைப்பந்துகள் தயாரிக்கும் பணி நேற்று தொடங்கியது. இப்பணி ஒரு வாரத்தில் நிறைவு பெறும்.
தயார் செய்யப்பட்ட விதைப்பந்துகளை பருவமழையின்போது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு சாலைகள், ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட நீர்நிலை கரையோரம் துாவ உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.