இலவச கண் மருத்துவ முகாம் காஞ்சியில் 189 பேர் பங்கேற்பு
இலவச கண் மருத்துவ முகாம் காஞ்சியில் 189 பேர் பங்கேற்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 03:51 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் நேற்று நடந்த இலவச கண்புரை அறுவை சிகிச்சைக்கான மருத்துவ பரிசோதனை முகாமில் 189 பேர் பங்கேற்றனர்.
காஞ்சிபுரம் கோவில் நகர லயன்ஸ் சங்கம், சென்னை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை சார்பில், காஞ்சிபுரத்தில் மாதந்தோறும் இரண்டாவது வார ஞாயிற்றுக்கிழமை கண் மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான கண்புரை அறுவை சிகிச்சைக்கான இலவச மருத்துவ பரிசோதனை முகாம், காஞ்சிபுரம் மாமல்லன் மெட்ரிக் பள்ளியில் நேற்று நடந்தது.
சென்னை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த, கண் மருத்துவ நிபுணர்கள் மருத்துவ பரிசோதனை செய்தனர். முகாமில் மொத்தம், 189 பேர் பங்கேற்றனர். இதில், நோயின் தன்மைக்கேற்ப மருந்து, மாத்திரை வழங்கப்பட்டன.
கண்புரை குறைபாடு உள்ள, 41 பேர் கண் மருத்துவ நிபுணர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டு, விழிலென்ஸ் பொருத்தி, இலவச கண்புரை அறுவை சிகிச்சைக்காக, சென்னை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
லேசான கண்பார்வை குறைபாடு உள்ள, 40 பேருக்கு கண் கண்ணாடி வழங்கப்பட்டது.