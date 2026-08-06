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செவிலிமேடு அம்மன் கோவில்களில் ஆடி திருவிழா இன்று தொடக்கம்

செவிலிமேடு அம்மன் கோவில்களில் ஆடி திருவிழா இன்று தொடக்கம்

ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் செவிலிமேடில் உள்ள செல்லியம்மன், மாரியம்மன், அரசுகாத்தம்மன் கோவில்களில், மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் ஆடி திருவிழா இன்று தொடங்குகிறது.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி செவிலிமேடில் உள்ள செல்லியம்மன், மாரியம்மன், அரசுகாத்தம்மன் கோவில்களில் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் ஆடி திருவிழாவின் தொடக்கமாக இன்று காலை 10:30 மணிக்கு செல்லியம்மனுக்கு வரிசை வைக்கும் நிகழ்வும், மதியம் 1:30 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலாவும், தொடர்ந்து பொங்கல் வைக்கும் நிகழ்வும் நடக்கிறது.

மாலை 6:00 மணிக்கு பாலாற்றங்கரையில் இருந்து, அரசுகாத்தம்மன் கரகம் புறப்பாடும், வேப்பஞ்சேலை நேர்த்திக்கடன் நிகழ்வும் நடக்கிறது. இரவு 12:00 மணிக்கு மாரியம்மனுக்கு காப்பு கட்டும் நிகழ்வும், அம்மன் வீதியுலாவும் நடக்கிறது.

இரண்டாம் நாள் விழாவான நாளை காலை 7:00 மணிக்கு மாரியம்மன் கரகம் வீதியுலாவும், காலை 10:00 மணிக்கு தெருகூத்து நடக்கிறது. மாலை 3:00 மணிக்கு மாரியம்மன் கரகம் வீதியுலா நடக்கிறது.

விழா நிறைவு நாளான நாளை காலை 8:00 மணிக்கு மாரியம்மன் கரகம் வீதியுலாவும், இரவு 7:00 மணிக்கு காளியம்மன் சிலை வீதியுலாவும் நடக்கிறது. இரவு 10:00 மணிக்கு நெமிலி முருகன் நாடக மன்ற குழுவினரின் நாடகம் நடக்கிறது. இரவு 12:00 மணிக்கு கும்பம் படையலிடப்படுகிறது.

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