அம்மன் கோவில்களில் ஆடி திருவிழா கோலாகலம்

ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM
வாலாஜாபாத், ஆக. 10–
ஆடி மாதம் 4ம் வாரத்தையொட்டி, அம்மன் கோவில்களில் கூழ்வார்த்தல், அம்மன் வீதியுலா உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் கோலாகலமாக நேற்று நடைபெற்றது.
வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், கீழ்ஒட்டிவாக்கத்தில் மகாமாரியம்மன் கோவிலில், நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு குடம் அலங்காரத்தில் அம்மன் வீதியுலா நிகழ்ச்சி நடந்தது. அப்போது விரதம் இருந்த பக்தர்கள் அலகு குத்தியும், பறவைக் காவடி எடுத்தும் நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர். மதியம் 2:00 மணிக்கு கோவில் வளாகத்தில் கூழ்வார்த்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
தேவிகருமாரியம்மன்;
வாலாஜாபாத் பேரூராட்சி, சின்னசாமி நகரில், தேவி கருமாரியம்மன் கோவிலில், ஆடி மாத விழாவையொட்டி நேற்று காலை 9:00 மணிக்கு மஹா அபிஷேகம், மதியம் 1:00 மணிக்கு கூழ்வார்த்தல் விழா நடந்தது.
வாலாஜாபாதில் உள்ள முத்தாலம்மன் கோவில், ஜோதி கன்னியம்மன் கோவில்களிலும் நேற்று கூழ்வார்த்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
எடமச்சி கன்னியம்மன் கோவில்;
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், எடமச்சியில் உள்ள கன்னியம்மன் கோவிலில், நேற்று முன்தினம் குடம் மலர் அலங்காரத்தில் அம்மன் வீதியுலா நிகழ்ச்சியும், இரவு 7:00 மணிக்கு தீமிதி விழா நடந்தது. விரதம் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் தீ மிதித்து நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர்.