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யதோத்தகாரி பெருமாள் கோவிலில் நாளை ஆடி கருடசேவை உத்சவம்
யதோத்தகாரி பெருமாள் கோவிலில் நாளை ஆடி கருடசேவை உத்சவம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் யதோத்தகாரி பெருமாள் கோவிலில் நாளை ஆடி கருடசேவை உத்சவம் நடைபெறுகிறது.
காஞ்சிபுரம் யதோத்காரி பெருமாள் கோவிலில், ஆடி மாத பவுர்ணமியான நாளை ஆடி கருடசேவை உத்சவம் நடக்கிறது.
இதில், கருட வாகனத்தில் மலர் அலங்காரத்தில் எழுந்தருளும் யதோத்தகாரி பெருமாள், காலை 7:00 மணிக்கு பக்தர்களுக்கு கோபுர தரிசனம் அளிக்கிறார். தொடர்ந்து வீதியுலா நடைபெறுகிறது என, கோவில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.