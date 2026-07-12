/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ அபிதகுஜாம்பாளுக்கு வெள்ளி கவசம் அணிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:21 PM
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வாலாஜாபாத், ஜூலை 13–
வாலாஜாபாத், அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் அம்பாள் அபிதகுஜாம்பாளுக்கு புதிதாக வெள்ளி கவசம் நேற்று அணிவிக்கப்பட்டது.
வாலாஜாபாதில், பிரசித்தம் பெற்ற 19ம் நுாற்றாண்டைச் சேர்ந்த அபிதகுஜாம்பாள் சமேத அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில், பிரதோஷ வழிபாட்டையொட்டி நேற்று சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
அதை தொடர்ந்து, நான்கு கிலோ எடை கொண்ட வெள்ளி கவசம் யாகசாலை பூஜையில் வைக்கப்பட்டு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதணைகள் நடந்தன. பக்தர்கள் வெள்ளி கவசத்துடன் கோவிலை சுற்றி வந்து தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்து அபிதகுஜாம்பாளுக்கு வெள்ளி கவசத்தை அணிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தீபாராதணை நடைபெற்றது.