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காஞ்சிபுரம் வரதர் கோவிலில் 14ல் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம்
காஞ்சிபுரம் வரதர் கோவிலில் 14ல் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம்
ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் வரும் 14ம் தேதி, ஆண்டாள் திருக்கல்யாண உத்சவம் நடக்கிறது.
காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் ஆடிப்பூரம் உத்சவத்தையொட்டி கடந்த 5ம் தேதி முதல், தினமும் மாலை 5:30 மணிக்கு திருவடி கோவில் வரை ஆண்டாள் வீதியுலா நடைபெறுகிறது.
மீண்டும் கோவிலுக்கு எழுந்தருளும் ஆண்டாளுக்கு, சன்னிதியில் ஊஞ்சல் சேவை உத்சவம் மற்றும் சிறப்பு பூஜை நடைபெறுகிறது. ஆடிப்பூரமான வரும் 14ம் தேதி மாலை, வரதராஜ பெருமாள், ஆண்டாள் திருவடி கோவில் புறப்பாடு மற்றும் கோவில் திருமுற்றவெளியில் மாலை மாற்றல், திருக்கல்யாண உத்சவம் நடைபெறுகிறது.