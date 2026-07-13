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மின்கம்பிகளில் உரசும் மரக்கிளைகள் விபத்து அபாயத்தில் ஆரியபெரும்பாக்கம் மக்கள்

மின்கம்பிகளில் உரசும் மரக்கிளைகள் விபத்து அபாயத்தில் ஆரியபெரும்பாக்கம் மக்கள்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM

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காஞ்சிபுரம்: ஆரியபெரும்பாக்கம் பிரதான சாலையோரம், மின்கம்பிகளில் உரசும் மரக்கிளைகளால், மின் விபத்து அபாயம் ஏற்படும் நிலை உள்ளது. காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், கீழம்பியில் இருந்து ஆரியபெரும்பாக்கம் கிராமத்திற்கு செல்லும் பிரதான சாலையோரம் உள்ள விவசாய நிலங்கள் மற்றும் வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்க, மின்கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதில், சாலையோரம் உள்ள மரத்தின் கிளைகள் மின் கம்பியில் உரசும் வகையில் வளர்ந்துள்ளன.

காற்றடிக்கும்போது, மின்கம்பிகளில் உரசும் மரக்கிளைகளால், தீப்பொறி ஏற்படுகிறது.

இதனால், இவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.

மேலும், மின் கம்பி அறுந்து விழுந்தால், அதிகளவு உயிர்சேதம் ஏற்படும் நிலை உள்ளது.

எனவே, மின்கம்பியில் உரசும் மரத்தின் கிளைகளை அகற்ற மின் வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

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