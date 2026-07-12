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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ தகுதி வாய்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமே பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யணும் வங்கி அதிகாரி எச்சரிக்கை

தகுதி வாய்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமே பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யணும் வங்கி அதிகாரி எச்சரிக்கை

தகுதி வாய்ந்தவர்களுக்கு மட்டுமே பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யணும் வங்கி அதிகாரி எச்சரிக்கை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:53 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:53 PM

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காஞ்சிபுரம், ஜூலை 12–

‘‘அரசு வழிகாட்டியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகுதி வாய்ந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே, பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்,’’ என, வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி கூடுதல் பதிவாளர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 56 தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண் கடன் சங்கங்கள் இயங்கி வருகின்றன. தமிழக அரசு பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

இந்த பயிர் கடன் யார் யாருக்கு எவ்வளவு தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என, விபரங்களை கூட்டுறவு துறையினர் சேகரித்து வருகின்றனர்.

இந்த பணிகளை, தமிழக வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி கூடுதல் பதிவாளர் பாஸ்கரன் நேற்று, தேவரியம்பாக்கம், காவாந்தண்டலம், மாகான்யம் உள்ளிட்ட தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் ஆய்வு செய்தார்.

அப்போது, அரசு வழிகாட்டியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகுதி வாய்ந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே கடன் தள்ளுபடி கிடைக்க வேண்டும் என, கூட்டுறவு துறையினருக்கு அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இந்த ஆய்வின் போது, காஞ்சிபுரம் மண்டல கூட்டுறவு இணைப் பதிவாளர் யோகவிஷ்ணு, சரக துணைப் பதிவாளர் ஹரிச்சந்திரா மகாராஜா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

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