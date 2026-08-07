/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ செங்கல்பட்டு – பழவேரி பேருந்து சேவை துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 04:21 PM
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உத்திரமேரூர்: செங்கல்பட்டில் இருந்து உத்திரமேரூர் அருகே உள்ள பழவேரிக்கு அரசு பேருந்து சேவை நேற்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம் பழவேரி, அரும்புலியூர், கரும்பாக்கம், திருவானைக்கோவில், விச்சூர் உள்ளிட்ட பல கிராமங்கள் உள்ளன. இக்கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் செங்கல்பட்டில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், செங்கல்பட்டுக்கு சென்று வர காலை – மாலை நேரங்களில் பேருந்து சேவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இதன் எதிரொலியாக, செங்கல்பட்டு – பழவேரி இடையே, தடம் எண்: 580 என்ற அரசு பேருந்து சேவையை, உத்திரமேரூர் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., முனிரத்தினம் நேற்று தொடங்கி வைத்தார். இதில், செங்கல்பட்டு போக்குவரத்து பணிமனை அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.