மஞ்சள்நீர் வடிகால் இரு ஓரங்களிலும் கம்பிகள் மூலம் தடுப்பு அமைக்கும் பணி
மஞ்சள்நீர் வடிகால் இரு ஓரங்களிலும் கம்பிகள் மூலம் தடுப்பு அமைக்கும் பணி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மஞ்சள் நீர் வடிகாலின் இரு ஓரங்கிலும், இரும்பு கம்பிகள் மூலம் தடுப்பு அமைக்கும் பணி தொடங்கி உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் நகரில் பெய்யும் மழைநீர் வெளியேறும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட, மஞ்சள் நீர் வடிகால், கைலாசநாதர் கோவில் அருகே உள்ள, புத்தேரி பகுதியில் தொடங்கி, கிருஷ்ணன் தெரு, பல்லவர்மேடு, காமராஜர் வீதி, ரயில்வே சாலை, ஆனந்தாபேட்டை, திருக்காலிமேடு வழியாக நத்தப்பேட்டை ஏரியில் இணைகிறது.
வடிகாலின் இருபுறமும், 40 கோடி ரூபாய் செலவில், புதிதாக பக்கவாட்டு தடுப்பு சுவரும், கான்கிரீட் தரைதளம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, வடிகாலின் இருபுறமும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக இரும்பு கம்பிகள் மூலம் தடுப்பு அமைக்கும் பணி தொடங்கி உள்ளது.
இதில், மஞ்சள் நீர் வடிகாலின் மொத்த நீளமான 5.5 கி.மீ., நீளத்திற்கும், இருபுறமும், எட்டு அடி உயரத்திற்கு இரும்பு கம்பிகள் மூலம் தடுப்பு அமைக்கும் பணி தொடங்கி உள்ளது.
இதில், தடுப்பு கம்பிகளை நிலத்தடியில் தாங்கிப்பிடிக்கும் இரும்பு சட்டங்களுக்கு கான்கிரீட் கலவை மூலம் பில்லர் அமைக்கப்படுகிறது. இப்பணி ஆறு மாதத்தில் நிறைவு பெறும் என, மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.