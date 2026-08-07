புள்ளியியல் துறை ஆண்டறிக்கையில் குளறுபடி 2 ஆண்டுகளாக ஒரே மாதிரி வெளியாகி சர்ச்சை
புள்ளியியல் துறை ஆண்டறிக்கையில் குளறுபடி 2 ஆண்டுகளாக ஒரே மாதிரி வெளியாகி சர்ச்சை
ADDED : ஜூலை 24, 2026 08:32 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்ட புள்ளியியல் துறை வெளியிட்டுள்ள 2024 – -25ம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள பல்வேறு புள்ளி விபரங்கள், 2023- – 24ம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையில் வெளியிடப்பட்ட தகவல்களுடன் அப்படியே வெளியாகியுள்ளதால், ஆண்டறிக்கை தயாரிப்பில் அலட்சியம் காட்டப்பட்டதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாவட்டத்தின் மக்கள் தொகை, விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு, தொழில், கல்வி, வருவாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில், மாவட்ட புள்ளியியல் துறை ஆண்டறிக்கையை வெளியிடுகிறது.
இந்த அறிக்கையை அரசு துறைகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களும் ஆதார ஆவணமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். புள்ளியியல் துறை அதிகாரிகள், கலெக்டருக்கு ஒரு நகல் வழங்கப்பட்டு, மாவட்ட அரசு இணையதளத்தில் வெளியிடுவர்.
அவ்வாறு வெளியிடப்பட்ட புள்ளியியல் துறை ஆண்டறிக்கையில், 2024- – 25ம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையை ஆய்வு செய்தபோது, அதில் இடம்பெற்றுள்ள பல்வேறு புள்ளி விபரங்கள், 2023 – -24ம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையில் இடம்பெற்ற தகவல்களுடன் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
குறிப்பாக, தொழில் துறை சம்பந்தப்பட்ட தலைப்பின் வெளியான தகவல்கள், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி உள்ளது. தொழிலாளர்கள், தொழிற்சாலைகள், மூடப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் போன்றவை, இரு ஆண்டுகளிலும் ஒரே மாதிரியான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல்வேறு துறைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது இயல்பான நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான அறிக்கையிலும் ஒரே தகவல்கள் இடம்பெற்றிருப்பது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புதிய தரவுகள் சேகரிக்கப்படாமல், பழைய விபரங்களே மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
மாவட்ட திட்டமிடல், அரசின் நலத்திட்டங்கள், முதலீட்டு திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிர்வாக முடிவுகளுக்கு புள்ளியியல் ஆண்டறிக்கைகள் முக்கிய ஆதாரமாக இருப்பதால், அவற்றில் தவறுகள் இடம்பெறுவது எதிர்கால அரசு திட்டமிடுவதை பாதிக்கும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
எனவே, சரியான தகவல்களை பெற்று, திருத்தப்பட்ட ஆண்டறிக்கையை வெளியிட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, புள்ளியியல் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் புள்ளி விபரங்களை வழங்க மறுக்கின்றனர். கடிதம் மூலமாக தகவல் கேட்ட பின்பும், அவர்கள் தகவல்களை வழங்குவதில்லை’ என்றனர்.