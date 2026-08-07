கூட்டுறவு வளர்ச்சி நிதி ரூ.63.50 லட்சம் ஒப்படைப்பு
கூட்டுறவு வளர்ச்சி நிதி ரூ.63.50 லட்சம் ஒப்படைப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 30–
கூட்டுறவு வளர்ச்சி நிதி 63.50 லட்சம் ரூபாய் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு கூடுதல் பதிவாளரும், மேலாண்மை இயக்குநரான முருகனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியத்தின் மூலமாக செயல்படும் கூட்டுறவு சங்கங்களில் இருந்து, வசூலிக்கப்பட்ட கூட்டுறவு ஆராய்ச்சி வளர்ச்சி நிதி 40.26 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் கூட்டுறவு கல்வி நிதியாக, 23. 24 லட்சம் ரூபாய் என, மொத்தம் 63.50 லட்சம் ரூபாய் தொகைக்குரிய காசோலையை, தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றிய கூடுதல் பதிவாளரும், மேலாண்மை இயக்குனமான முருகன் என்பவரிடம், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றிய மேலாண்மை இயக்குனர் பிரேம்குமார் வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றிய பொது நிர்வாக துணைப் பதிவாளர் ராஜேஸ்வரி, கூட்டுறவு தேர்வு உதவி இயக்குநர் காமராஜ் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.