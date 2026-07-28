மாற்றுத்திறனாளிகள் சேவை மையம் ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் திறப்பு
மாற்றுத்திறனாளிகள் சேவை மையம் ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் திறப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஜூலை 29–
ஸ்ரீபெரும்புதுார் கோட்ட அளவிலான, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விழுதுகள் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தினை, வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு நேற்று திறந்து வைத்தார்.
தமிழ்நாடு உரிமைகள் திட்டம் மூலம், மாநிலம் முழுதும் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு சேவைகளும், அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த சேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வகையில், விழுதுகள் எனும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் செயல்பட்டு வருகின்றன. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, மாவட்டம் முழுவதும் 14 விழுதுகள் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் அமைக்க உள்ளது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் கோட்ட அளவிலான விழுதுகள் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம், ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வாளாகத்தில் 76.75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதை, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமையில், வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு நேற்று திறந்து வைத்தார். இதன் மூலம், ஸ்ரீபெரும்புதுார், குன்றத்துார் கிராமங்களைச் சேர்ந்த 4,500க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன் பெற உள்ளனர்.
இந்த சேவை மையத்தில், 16 சிறப்பு பயிற்றுநர்கள் மூலம், குழந்தைகள் முதல் 70 வயதிற்குட்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் பேச்சுப்பயிற்சி, மொழிப்பயிற்சி, தசைப்பயிற்சிக் கூடம், செவித்திறன் ஆய்வு, உடற்பயிற்சி சிகிச்சை, உளவியல் ஆலோசனை மற்றும் உதவி உபகரணங்கள் வழங்குதல் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் வழங்கப்பட்ட உள்ளது.
இந்த மையம், திங்கள் – சனிக்கிழமை வரை, காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை செயல்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அதேபோல, திருமங்கலம் ஊராட்சியில் தனியார் நிறுவனத்தின் சி.எஸ்.ஆர்., நிதியின் கீழ், 26 லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தினை வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு நேற்று திறந்து வைத்தார்.