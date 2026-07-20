நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்ததால் ஆற்பாக்கத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு
நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்ததால் ஆற்பாக்கத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:32 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 21–
காஞ்சிபுரம் அடுத்த ஆற்பாக்கத்தில், நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்ததால், ஒரு வாரமாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, வினியோகம் முடங்கியுள்ளதால், பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
ற்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், ஒரு வாரமாக குழாய்கள் வழியாக குடிநீர் வருவதில்லை. இதனால் இப்பகுதி மக்கள், தங்கள் அன்றாடத் தேவைகளுக்காக 2 கி.மீ., தூரம் சென்று, மண்டபம் பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறு மூலம் தண்ணீர் பிடித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து இப்பகுதி பெண்கள் கூறியதாவது:
குளிப்பது, துணி துவைப்பது, பாத்திரம் கழுவுவது என அனைத்துத் தேவைகளுக்கும் 2 கி.மீ., சென்று தண்ணீர் எடுத்து வருவது மிகுந்த சிரமத்தை அளிக்கிறது. இதனால், எங்களால் வேலைக்குச் செல்ல முடியவில்லை.
மேலும், குடிப்பதற்கு கேன் தண்ணீர் வாங்க வேண்டியுள்ளது. ஏற்கனவே விலைவாசி உயர்வால் தவிக்கும் எங்களுக்கு, இது பெரும் சுமையாக உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகம் கூறியதாவது:
வெங்கச்சேரி பகுதியில் உள்ள செய்யாற்றிலிருந்து ஆழ்துளை கிணறு மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. தற்போதைய கடுமையான வறட்சி காரணமாக, நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து தண்ணீர் நின்றுவிட்டது.
அருகில் உள்ள பகுதியில் புதிதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் இப்பணிகள் முடிவடைந்து, பொதுமக்களுக்கு மீண்டும் தடையில்லாமல் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.