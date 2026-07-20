/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ லாரியில் படுத்து உறங்கிய ஓட்டுனர் பலி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM
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ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஜூலை 21–
உத்திரமேரூர் அருகே, ஆர்.என்., கண்டிகை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலசாமி, 40, லாரி ஓட்டுனர். பூந்தமல்லியில் உள்ள தனியார் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஓட்டுனராக வேலை செய்து வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் லாரியில் ஸ்ரீபெரும்புதுார் வந்தார். இதையடுத்து, பாலசாமி மொபைல் போனுக்கு அலுவலக மேற்பார்வையாளர் சதீஷ் தொடர்பு கொண்டு போது போனை எடுக்கவில்லை.
இதையடுத்து, சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, வி.ஆர்.பி., சத்திரத்தில் உள்ள பஞ்சர் கடை அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரியில் வந்து பார்த்த போது, பாலசாமி உயிரிழந்தது தெரிந்தது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசார் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து விசாரிக்கின்றனர்.