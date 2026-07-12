தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டி அட்டூழியம் பேரீஞ்சம்பாக்கத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு
தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டி அட்டூழியம் பேரீஞ்சம்பாக்கத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஜூலை 13–
பேரீஞ்சம்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலத்தில் தொழிற்சாலையினர் கழிவுகளை கொட்டி குவித்து வருவதால், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கால்நடைகள் பாதிப்படையும் நிலை அதிகரித்து வருகின்றன.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியம், பேரீஞ்சம்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள பச்சையம்மன் கோவில் அருகே பல ஏக்கர் மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலம் உள்ளது. இங்கு, வனத்துறை சார்பில் நாவல் உள்ளிட்ட ஏராளமான மரங்கள் நடவு செய்யப்பட்டு உள்ளன.
இந்த நிலையில், ஒரகடம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் இருந்து, லாரிகள் மூலமாக இரவு நேரங்களில் தொழிற்சாலை கழிவுகளை மேய்க்கால் புறம்போக்கு நிலத்தில் கொட்டி வருகின்றனர்.
இதனால் மேய்க்கால் புறம்போக்கு பகுதி குப்பை மேடாக மாறி வருகிறது. இதனால், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைந்து வருகிறது.
மேலும், மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் கால்நடைகள் பாதிக்கும் சூழல் உருவாகி உள்ளது.
எனவே, தொழிற்சாலை கழிவுகளை கொட்டுவோர் மீது, போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, இயற்கை ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.