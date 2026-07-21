காஞ்சி, ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் நாளை விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம்
காஞ்சி, ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் நாளை விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 22–
காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம் நாளை நடைபெறுகிறது என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
காஞ்சிபுரம் வருவாய் கோட்டத்திற்கான கூட்டம், நாளை, மதியம் 3:00 மணிக்கு மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலக கூட்ட அரங்கில், வருவாய் கோட்டாட்சியர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெறுகிறது.
ஸ்ரீபெரும்புதூர் வருவாய் கோட்டத்திற்கான கூட்டம், நாளை, காலை 11:00 மணிக்கு, ஸ்ரீபெரும்புதுார் சப் – கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில், சப் – கலெக்டர் நல்லசிவம் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.
இக்கூட்டத்தில் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று, வேளாண் துறை தொடர்பான தங்களது கோரிக்கைகள், குறைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை அதிகாரிகளிடம் நேரடியாக தெரிவிக்கலாம்.
மேலும், பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ், 2026ம் ஆண்டு காரீப் பருவ நெல் சாகுபடிக்கான பயிர் காப்பீடு பதிவு செய்ய, ஜூலை 31 கடைசி நாளாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான காப்பீட்டு பிரீமியம் ஏக்கருக்கு 730 ரூபாயாகும். இயற்கை பேரிடர் உள்ளிட்ட எதிர்பாராத காரணங்களால் ஏற்படும் பயிர் இழப்புகளுக்கு நிவாரணம் பெற, அனைத்து விவசாயிகளும் அருகிலுள்ள பொது சேவை மையங்கள் வாயிலாக காலதாமதமின்றி பயிர் காப்பீடு செய்து பயன் பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.