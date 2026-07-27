காஞ்சிபுரத்தில் 31ல் விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம்
காஞ்சிபுரத்தில் 31ல் விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 28-–
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம், வரும் 31ம் தேதி, நடைபெற உள்ளதாக, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் ஜூலை மாதத்திற்கான விவசாயிகளின் நலன் காக்கும் நாள் கூட்டம், வரும் 31ம் தேதி, காலை 11:00 மணிக்கு, கலெக்டர் வளாக கூட்டரங்கில், கலெக்டர் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.
இக்கூட்டத்தில் வேளாண் அறிவியல் நிலைய வல்லுநர்கள் மற்றும் துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்று வேளாண் தொடர்பாக அறிவுரைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளுக்கு விளக்கம் அளிக்க உள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று வேளாண்மை தொடர்பான தங்கள் கோரிக்கைகளை தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.